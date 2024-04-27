عدو خفي في مطبخك.. مكون غذائي يهددك بالسكتة الدماغية دون علمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ، ويسبب إعاقات دائمة أو الوفاة.

ويوجد مكون غذائي شائع الإفراط في تناوله، يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هو الملح، وفقا لموقعي "thehealth"، و"hindustantimes".

تناول الملح بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

كما يسهم استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم إلى ارتفاع مستوياته في الدم، ما يسبب حالة خطيرة تعرف باسم فرط صوديوم الدم، وبالتالي تعطيل النبضات الكهربائية الطبيعية لأعصابك، ما يؤدي إلى مشكلات جسيمة في الدماغ، مثل السكتة الدماغية، تلف الدماغ.

أعراض السكتة الدماغية

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين:

يفقد المريض الذي أصيب بالسكتة الدماغية الوعي، أو يتلعثم في الكلام، أو لا يفهم ما يقال له، وفقا لموقع "mayoclinic".

خدر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق:

تظهر هذه الأعراض غالبًا في شق واحد فقط من الجسم.

اطلب من المريض رفع ذراعيه فوق رأسه، إذا بدأ أحد الذراعين بالسقوط، يشير ذلك إلى الإصابة بسكتة دماغية، كما أن تدلي أحد جانبي الفم عند الابتسامة علامة على السكتة الدماغية.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما:

يجد المصاب تشوشا أو في الرؤية فجأة بإحدى العينين أو كلتيهما، أو يرى الأشياء مزدوجة.

الصداع:

السكتة الدماغية مصحوبة بصداع شديد مفاجئ، وقيء ودوار واضطراب في الوعي.

صعوبة في المشي:

يتعثر المريض المصاب بالسكتة الدماغية أو يفقد توازنه، أو يصعب عليه التحكم في الحركة.

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