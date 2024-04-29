الامارات | عقول لامعة في «متحف المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «متحف المستقبل» عن مجموعة جديدة من الفعاليات وورش العمل التي يستضيفها، بهدف تعزيز المعرفة وتعميق الفهم في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم، إضافة إلى استكشاف عوالم الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية.

وتأتي الفعاليات في إطار التزام «متحف المستقبل» بتعزيز الابتكار وتحفيز الإبداع، من خلال تنظيم ورش عمل وتجارب ملهمة لاستكشاف أحدث التطوّرات في عالم التكنولوجيا، والاطلاع على أفكار مبتكرة تشكل مستقبلنا.

ويستضيف «متحف المستقبل» عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدورة الأولى من فعالية «جيمنج ماترز أكاديمي» التي تنطلق اليوم، وتتيح لمحبي الرياضات الإلكترونية فرصة الاطلاع على أحدث التطوّرات في عالم الألعاب.

وتجمع الفعالية بين محبي هذه الرياضات ومجموعة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمصممين في قطاع الألعاب العالمي، ومختلف الشركات العالمية، مثل: (والت ديزني وأمبفيرس وإيبيك جيمس وإي إيه سبورتس إف سي)، إذ يشارك الخبراء رؤاهم حول مستقبل عالم الألعاب خلال جلسات النقاش وورش العمل. كما ينظم «متحف المستقبل» ورشة حول جهاز مسح الأجسام بتقنية الذكاء الاصطناعي في 12 مايو المقبل، بمشاركة مجموعة من ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

وسيستكشف المشاركون وظائف الجهاز من خلال جمع صور لأجسام متنوّعة، واستخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعريف كل نوع.

وسيتمكن المشاركون في الورشة من تطوير مهاراتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم في تقييم أداء هذه النماذج، فضلاً عن فرصة اكتساب القدرة على تحسين أداء أجهزة المسح المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يستضيف «متحف المستقبل» في 26 مايو المقبل ورشة عمل بعنوان «قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاعر: تحليل المشاعر ومعالجة اللغة الطبيعية»، بالتعاون مع المدرسة المختصة بالتعليم التكنولوجي عبر الإنترنت، جيك إكسبرس.

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبناء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه توقع مشاعر المستخدمين استناداً إلى النصوص المكتوبة. كما سيُتاح للمشاركين استكشاف أنواع مختلفة من خوارزميات تعلم الآلة وتطبيقها في الواقع العملي.

• المتحف يجمع عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في «جيمنج ماترز أكاديمي» اليوم.

• ورشة «قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاعر» تنظم 26 مايو المقبل.