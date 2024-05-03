5 ألوان تنافس بقوة في موضة صيف 2024.. ابرزي جمالك بتفاصيل بسيطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اختيار ألوان ملابس فصلي الربيع والصيف، حيرة متكررة تعاني منها الفتيات والسيدات اللواتي يهتممن باتجاهات الموضة كل عام، ونقدم لهن 5 ألوان عصرية تناسب كل المناسبات المقبلة، بما فيها السفر إلى المصايف والشواطئ المختلفة، بحسب موقع «numero» العالمي.

5 ألوان عصرية تناسب الصيف

بعد عام 2023 الذي تميز بانتشار اللون الوردي في كل مكان، يفتح 2024 الطريق أمام 5 ألوان جديدة لأزياء ربيع وصيف عصرية.

اللون الأحمر

أصبح اللون الأحمر رائجًا بالفعل في عام 2023 وعاد إلى عروض أزياء خريف وشتاء 2024-2025، وهو رهان أكيد لموسم ربيع وصيف 2024، فهو أكثر فخامة للمرأة، ويمكن ارتداء اللون الأحمر مع معطف، وفستان جلدي بدون حمالات أو مجموعة من القمصان والسراويل بنمط مختلف ومميز.

اللون الأخضر

اللون الأخضر هو منافس الأحمر في الصيف المقبل، يظهر لأول مرة منتصرًا هذا الربيع، مع بدلة مذهلة مصنوعة من الجلد باللون الأخضر التنوب، وسترة دوناتيلا فيرساتشي الصغيرة، البدلة مستوحاة من الستينيات باللون الأخضر الباستيل.

اللون الأبيض

يفضل ارتداء اللون الأبيض كمظهر شامل لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وهو بسيط عند ارتدائه مع سترة وجينز أزرق وأنيق للغاية مع بذلة على طراز قديم.

اللون الأزرق

في ربيع وصيف 2024، ينصح بارتداء اللون الأزرق الفاتح في إطلالات غير رسمية.

الألوان المعدنية

بحسب الموقع العالمي، لا يوجد شيء أفضل من المظهر المعدني، للتألق في أي وقت من اليوم في مجموعة ربيع وصيف 2024، تظهر الألوان المعدنية في النهار، مثل الفساتين الشبكية باللون الذهبي أو الفساتين الفضية المطرزة بالترتر أو بدلة مستوحاة من السبعينيات مصنوعة من قماش الجاكار الذهبي الفاتح.