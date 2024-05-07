الامارات | فضيحة «رحلات الأشباح» تُغرّم شركة أسترالية 66 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت شركة كوانتاس الأسترالية، على دفع غرامة قدرها 66 مليون دولار، بسبب فضيحة «رحلات الأشباح»، بعد اتهامات بأنها باعت تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها.

وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية أن الشركة «أقرت بأنها ضللت المستهلكين»، من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة. كما ستدفع الشركة تعويضات بـ13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جرّاء الرحلات المُلغاة أو المعادة جدولتها.

وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس - غوتليب: إن «سلوك (كوانتاس) كان فظيعاً وغير مقبول». وأضافت: «العديد من المستهلكين أعدوا خططاً للإجازات والعمل والسفر، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة».

وتسعى الشركة الأسترالية التي تأسست قبل 103 أعوام، إلى تحسين صورتها بعد سلسلة من الأزمات في الأعوام الأخيرة.