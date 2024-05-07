الامارات | سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة سيف الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية السابق، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.