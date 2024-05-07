بيتزا مع الـ"cv" أغرب طلب وظيفة.. لن تصدق رد فعل مدير الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

موقف غريب نشره، ماثيو باركهيرست، الرئيس التنفيذي لشركة Antimetal في نيويورك، عبر حسابه على موقع "إكس"، يتعلق بطلب من رجل هندي متقدم لوظيفة في الشركة.



وأرسل الرجل علبة بيتزا مع السيرة الذاتية الخاصة به إلى جانب ورقة مكتوبة بخط اليد، أعرب فيها عن اهتمامه بالتقدم لوظيفة متدرب هندسي في شركة Antimetal، موضحا أن البيتزا رشوة لفريق العلاقات العامة للتحقق من عمله والموافقة عليه، وفقا لموقع "indiatimes".

وأثار المنشور جدلا واسعا على منصة "إكس"، وحصل على الكثير من التعليقات وتباينت ردود فعل رواد السوشيال ميديا على الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "هذه ليست مقابلة عمل إطلاقا".

وعلق مستخدم آخر: "أنا منبهر من هذا الشخص".



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