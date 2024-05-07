أفضل إطلالات حفل Met Gala لعام 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنًا مع إنطلاق حفل Met Gala لعام 2024، وهو الحدث الأضخم في عالم الموضة، تألق عدد من نجمات بوليوود، بإطلالات ساحرة على سجادة الحفل.

في التقرير التالي نستعرض أفضل الإطلالات الساحرة لبعض النجوم، وفقًا لما جاء في "فوج".

علياء بهات

شاركة علياء بهات مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها على انستجرام، وارتدت ساري باللون الأخضر المصمم خصيصًا للحفل.

وتميز الساري بأنه مرصع بالأحجار الكريمة، وصنع بشكل يدوي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج رقيق يتناسب مع الإطلالة، واختارت أن تترك شعرها المموج مرفوع لأعلى.

لانا ديل ري

ظهرت لانا ديل ري وهي ترتدي فستانا مخصصا من ألكسندر ماكوين على السجادة الحمراء، بإطلالة ساحرة.

وارتدت فستانا باللون البيج، مرسوم عليه أغصان الأشجار التي تبرز جماله على السجادة الحمراء.

واعتمدت مكياج رقيق باللون النود يتناسب مع إطلالاتها، وتركت شعرها الانسيابي على الأكتاف.

كاردي بي في جيامباتيستا فالي

ظهرت مغنية الراب كاردي بي في جيامباتيستا فالي على السجادة الحمراء، بفستان أسود منتفخ متعدد الطبقات كان يستحق الانتظار، لقد نالت إعجابًا جماعيًا من فريق Cut Style، ووضعت على رأسها قبعة باللون الأسود.

واختارت مكياج برسمة عيون سموكي يتناسب مع الإطلالة.

جيجي حديد في توم براون

ظهرت بفستان باللون الأبيض ممزوج بالورود، وبإطلالة ملفتة للنظر على السجادة الحمراء، من تصميم توم براون، واعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها، واختارت، أحمر شفاة باللون الأحمر الفاقع.

جينيفر لوبيز

ارتدت جينيفر لوبيز، فستان من تصميم أزياء راقية من Schiaparelli.

وظهرت بفستان ساحر ومغطى بأحجار الراين، ومفتوح على شكل حرف v، أكتاف منظمة وبريق ناعم.

ونسقت مع الإطلالة مجموعة مجوهرات، مكونة من أسورة، وقلادة، وكلاتش باللون البيج، واختارت هيلز بنفس لون الفستان.

واختارت أن تترك شعرها الذهبي مرفوع لأعلى.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت بمكياج بسيط.