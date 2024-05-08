طعام شائع يجب تجنبه لمنع الإصابة بالأمراض القاتلة.. خبير يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف خبراء السرطان وأخصائيو التغذية عن الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وما يجب عليك تجنبه لتقليل فرص الإصابة بالمرض.

وفي حين أنه من المستحيل تجنب كل المواد المسرطنة - المواد التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان - يقترح الخبراء أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق التخلص من عناصر معينة من نظامك الغذائي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وحذر الخبراء من أن المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم والكحول والإفراط في استهلاك السكر والدهون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والكبد.

وإليك الأطعمة الشائعة التي ينصح الخبراء بتجنبها:

لحم أحمر

وعلى غرار اللحوم المصنعة، يجب على الناس محاولة الابتعاد عن شرائح اللحم والبرجر وشرائح لحم الضأن، حيث يحذر الخبراء من أن اللحوم الحمراء مدرجة أيضًا في قائمة الأطعمة التي يقول الخبراء إنها قد تسبب السرطان.

ويشمل ذلك أيضًا جميع أنواع لحم البقر والضأن الطازج والمفروم والمجمد.

لقد أثبتت دراسات متعددة وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء وبعض أنواع السرطان، ولكن كيف يحدث ذلك والمستوى الدقيق لزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لا يزال غير واضح.

ويعتقد أنه على الرغم من أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة والبنكرياس، إلا أنها ليست كبيرة مثل التهديد الذي تشكله اللحوم المصنعة.

وقال الدكتور دوان ميلور، المتحدث باسم جمعية الحمية البريطانية: "لا ترتبط اللحوم الحمراء بقوة بسرطان القولون مثل اللحوم المصنعة، وهذا يعني أنها مادة مسرطنة 2A، لذا قد تزيد من المخاطر".

وأضاف ماثيو لامبرت، خبير التغذية في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان : "لا يزال الباحثون يحققون في كيفية تسبب اللحوم الحمراء في الإصابة بالسرطان، إحدى الطرق المحتملة تتضمن مركبًا يسمى الهيم، والذي يحتوي على الحديد ويعطي اللحوم الحمراء لونها".

"يمكن أن يؤدي الهيم إلى تكوين مركبات مسببة للسرطان والتي ثبت أنها تلحق الضرر ببطانة الأمعاء، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء."

وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والأمينات متعددة الحلقات (PCAs)، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا في الأمعاء، يتم إنتاجها عند طهي اللحوم الحمراء في درجات حرارة عالية، مثل الشوي.

ومثل اللحوم المصنعة، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالحد من تناول اللحوم الحمراء إلى 70 جرامًا يوميًا لتحقيق التوازن بين فوائدها والمخاطر المحتملة.

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