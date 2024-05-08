10 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على الصحة وترطيب الجسم هو الشيء الأكثر أهمية في الصيف مع الطقس الحار.

وللتغلب على هذه الحرارة الشديدة، هناك شيء واحد يمكن أن يساعد وهو العسل، بحسب timesofindia، لكن هل تعرف تأثيره عند تناوله في الصيف؟

منعش للبشرة

يعمل العسل كمرطب طبيعي، ما يساعد على الحفاظ على بشرتك رطبة ومنتعشة.

يمكن أن يؤدي تطبيق العسل موضعيًا إلى تهدئة حروق الشمس ومنع الجفاف، ما يترك بشرتك ناعمة ولينة حتى في الحرارة الحارقة.

يعزز النوم

عندما تتناول العسل، فإنه يرفع مستويات الأنسولين لديك قليلاً، ما يسمح للتريبتوفان، وهو حمض أميني، بالدخول إلى دماغك بسهولة أكبر.

يتحول التربتوفان إلى السيروتونين، ثم إلى الميلاتونين، ما يساعد على تنظيم النوم، لذا، فإن تناول بعض العسل قبل النوم يريحك، ما يسهل عليك النوم طوال ليالي الصيف.

يعزز جهاز المناعة

يمكن أن يساعد العسل في تعزيز جهاز المناعة لديك خلال أشهر الصيف بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا والفطريات، تساعد هذه الخصائص على مكافحة الالتهابات وتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض الموسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية.

يوفر الترطيب الداخلي

يوفر العسل الترطيب الداخلي خلال فصل الصيف من خلال المساعدة في الحفاظ على توازن الماء داخل الجسم.

عند مزجه بالماء أو تناوله في المشروبات، يساعد العسل على تجديد الشوارد، مثل البوتاسيوم والصوديوم، والتي تعتبر ضرورية لترطيب الجسم.

يحتوي العسل على السكريات الطبيعية والكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسهولة، ما يوفر دفعة سريعة للطاقة ويدعم مستويات الترطيب العامة.

مفيد في إدارة الوزن

على الرغم من كونه حلوًا، إلا أن العسل يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن عند تناوله باعتدال.

يمكن أن تساعد تركيبته الفريدة من السكريات في تنظيم الشهية والرغبة الشديدة، ما يسهل الحفاظ على نظام غذائي صحي وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

يخفف من التهابات الحلق

يمكن أن تؤدي نزلات البرد والحساسية في الصيف إلى التهاب الحلق المزعج، لكن العسل يمكن أن يوفر الراحة.

خصائصه المهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف تهيج الحلق والسعال، ما يوفر علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز التنفسي.

يعزز مستويات الطاقة

توفر السكريات الطبيعية الموجودة في العسل دفعة سريعة من الطاقة دون الانهيار المرتبط بالسكريات المكررة.

إن إضافة العسل إلى الوجبات الخفيفة أو المشروبات قبل التمرين يمكن أن يعزز القدرة على التحمل والأداء أثناء التدريبات الصيفية.

تعد مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم شائعة خلال أشهر الصيف، لكن العسل يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض، تساعد إنزيماته في عملية الهضم وتعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مطهر طبيعي

يعمل العسل كمطهر طبيعي لأنه يحارب الجراثيم التي يمكن أن تسبب الالتهابات، محتواه العالي من السكر يسحب الرطوبة من البكتيريا، ما يجعل من الصعب عليها البقاء على قيد الحياة.

كما أن الرقم الهيدروجيني الحمضي للعسل ووجود بيروكسيد الهيدروجين يقتل البكتيريا، لذلك، عند وضع العسل على الجروح مكان لدغات الحشرات، فإنه يساعد على تنظيف الجرح ومنع الالتهابات.

يعالج الحساسية

يساعد العسل في علاج حساسية الصيف الناتجة عن تعريض جسمك لكميات صغيرة من حبوب اللقاح الموجودة في الزهور المحلية، عندما تتناول هذا العسل بانتظام، يعتاد جسمك على حبوب اللقاح، ما يجعلك أقل حساسية لها مع مرور الوقت، إنه مثل تدريب جسمك على التعامل مع الحساسية بشكل أفضل.

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