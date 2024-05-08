وفاة أثقل رجل في بريطانيا بعد توقف أعضائه عن العمل.. كيف وصل وزنه إلى 317 كيلو؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي جيسون هولتون الملقب بـ"أثقل رجل في بريطانيا" بسبب فشل أعضائه وكان وزنه 317 كيلوجراما.

وكشفت والدته "ليزا" أنها استعانت بـ6 من رجال الإسعاف لإحضاره إلى مستشفى مقاطعة رويال ساري، وأجروا له غسيلا كلويا وتقطيرا وريديا، لكن كليتيه توقفتا عن العمل.

وأخبرها الطبيب أن "جيسون" سيموت في غضون أسبوع بسبب فشل أعضائه والسمنة.

وتدهورت قدرة "هولتون" على التنقل قبل وفاته، حيث كان مقيدا في منزل من طابق واحد تم صنعه خصيصا من أثاث متين وقوي، وفي سنواته الأخيرة، ظل في الفراش لا يستطيع الحركة وكان يعاني من صعوبة التنفس.

وقالت والدة جيسون إن ابنها في مرحلة المراهقة، كان يفضل تناول رقائق البطاطس والأطعمة الجاهزة واللحم الضاني على الإفطار، فضلا عن تناول الكثير من المشروبات الغازية دون علمها.

وأوضحت أن البالغ من العمر 34 عاما كان يستهلك نحو 10 آلاف سُعرة حرارية يوميا، وكات فواتير الطعام الخاصة به تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني سنويا.

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