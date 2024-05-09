بإطلالة بيضاء أنيقة.. عقد قران لينا الطهطاوي ومحمد فرج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:
احتفلت اليوم الإعلامية لينا الطهطاوي بعقد قرانها على البلوجر محمد فرج، في حفل مميز حضره الأهل والأصدقاء.
وحرص زوجها البلوجر محمد فرج على مشاركة متابعيه عبر موقع "إنستجرام" بمقطع فيديو من حفل عقد القران.
وتألقت لينا في إطلالة بيضاء أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا أبيض ذا تصميم بسيط من خامة "الدانتيلا".
واعتمدت مكياجا ناعما، ووضعت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.
بينما ارتدى محمد فرج قميص باللون الأبيض، ونسق أسفله بنطلون أسود.