لن تتخيل.. هذا الطعام يخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعرف الشوفان بفوائده الصحية المتعددة، وخاصةً لتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي والمساعدة في إنقاص الوزن.

سعيد شلبي استشاري الكبد، يوضح لـ"الخليج 365"، كيف يعمل الشوفان على خفض الكوليسترول.

الألياف القابلة للذوبان

يحتوي الشوفان على نوع خاص من الألياف يُسمى "الألياف القابلة للذوبان". تتحد هذه الألياف مع الكوليسترول في الأمعاء، وتُساعد على إخراجه من الجسم، مما يُقلل من امتصاصه في الدم.

بيتا جلوكان

يحتوي الشوفان أيضًا على مادة "بيتا جلوكان"، وهي نوع آخر من الألياف يُساعد على خفض الكوليسترول الضار.

تحسين وظائف الكبد

يُساعد الشوفان على تحسين وظائف الكبد، والتي تلعب دورًا هامًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

فوائد أخرى للشوفان

يُحسّن صحة القلب

يُقلل الشوفان من خطر الإصابة بأمراض القلب السكتة الدماغية.

يُساعد على إنقاص الوزن

يُشعرك الشوفان بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد على إنقاص الوزن.

يُنظم مستويات السكر في الدم

يُساعد الشوفان على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُفيد مرضى السكري.

يُحسّن صحة الجهاز الهضمي

يُساعد الشوفان على تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

كيف تتناول الشوفان لخفض الكوليسترول؟

يمكنك تناوله على الفطور أو كوجبة خفيفة.

أضف الفواكه والمكسرات والبذور إلى الشوفان لزيادة قيمته الغذائية.

يُعدّ الشوفان طعامًا غنيًا بالفوائد الصحية، وخاصةً لخفض الكوليسترول "القاتل".

احرص على إدراج الشوفان في نظامك الغذائي للاستفادة من فوائده المُذهلة.

الشوفان هو أحد العوامل المُساعدة في خفض الكوليسترول، ولكنه ليس الحل السحري الوحيد.

نصائح طبية مهمة

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل التوتر.

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