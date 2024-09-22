الرضا عن الحياة يحمي من احتشاء عضلة القلب.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية ونشرت في مجلة Journal of the American Heart Association أن الرضا عن الحياة يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في مرحلة البلوغ.

وشملت الدراسة 121317 شخصا بالغا متوسط أعمارهم 57 عاما، 45 % منهم لا يعانون من أمراض القلب، وفقا لموقع " gazeta.ru".

وطلب منهم الباحثون تقييم مستوى رضاهم عن العائلة وعلاقات الصداقة وصحتهم وحالتهم المالية وعملهم وكذلك وصف مستوى سعادتهم الشخصية وفق مقياس خاص، تتراوح فيه المصطلحات الدرجات من "سعيد جدا" إلى "غير سعيد إطلاقا".

وسجل الباحثون خلالها جميع ما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها الخاصة بجميع المشاركين.

واتضح أن خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية أقل لدى الراضين عن الحياة بنسبة 10-21 % مقارنة بالآخرين.

وتبين أيضا أنهم أقل عرضة لاحتشاء عضلة القلب بسنبة 44 % وبالجلطة الدماغية بنسبة 45 % وقصور القلب بنسبة 51 % والنوبات القلبية بنسبة 56 %.

واتضح بعد إجراء تحليل إضافي أن الأشخاص الذي عبروا عن أعلى مستوى للرضا، كقاعدة يتبعون نمط حياة صحي ويعانون أقل من الالتهابات في الجسم، وهذا يمكن اعتباره بمثابة وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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