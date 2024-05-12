الامارات | نجوم بدرجة مليارديرات.. قصص فريدة في تحويل المواهب إلى ثروات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُظهر قصص نجاح نجوم حول العالم كيف يمكن للموهبة والابتكار والرؤية الطموحة أن تخلق فرصاً لا تُحصى في عالم الأعمال والثقافة الشعبية، وذلك بعد تحوّل تلك النماذج من مجرد مشاهير إلى «أيقونات» ونماذج استثنائية يحتذى بها في ريادة الأعمال، واستثمار شهرتهم وتأثيرهم اللامحدود للتوسع في مجالات جديدة، مثل التكنولوجيا والإعلام والعقارات والاستثمارات الخارجية وغيرها.

وإضافة إلى الثروات التي جمعت من منصات الفن أو الإعلام أو الرياضة وغيرها من المجالات، تشكل هذه الأمثلة قصصاً ملهمة في النجاح وتجارب التحوّل والارتقاء، إذ يبرز كل هؤلاء المشاهير كرموز للتفوق والريادة في مجالاتهم وخارجها، بما تعكسه تفاصيل مسيرتهم من دروس تحفز الكثيرين على التفكير بطرق مبتكرة لتحويل المواهب إلى فرص عظيمة، ما يؤكد أن النجاح في العصر الحديث يمكن أن يتأتى من مجموعة واسعة من المصادر وليس فقط من خلال الأداء الفني أو الرياضي، إذ يظهر هذا التنوع في مصادر الدخل والاستثمارات كيف يمكن للمشاهير استخدام مكانتهم وكذلك منصاتهم، لبناء وتطوير مشروعات ناجحة وممتدة الصيت، تتجاوز بكثير الشهرة التي قد يحصلون عليها في ميادينهم الأصلية.

نجاحات عالمية

ضمن قائمة طويلة من النجاحات العالمية البارزة للمشاهير يتصدر صانع الأفلام جورج لوكاس قائمة أغنى مشاهير الفن حول العالم بثروة تقدر بـ5.5 مليارات دولار، وتأتي ثروته الضخمة أساساً من بيع شركته «لوكاس فيلم» إلى «ديزني» مقابل أكثر من أربعة مليارات دولار في عام 2012، يليه المخرج والمنتج ستيفن سبيلبرغ بثروة 4.8 مليارات دولار، إذ استفاد من تفاوضه على نسبة من مبيعات تذاكر أفلامه، إضافة إلى استمرارية حصوله على نسبة من كل تذكرة تباع في متنزهات «يونيفرسال» بفضل سلسلة أفلام إنديانا جونز. أما النجمة جامي جيرتز التي صنفت ضمن أنجح الممثلات في العالم خلال فترة الثمانينات، فتبلغ ثروتها نحو ثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي تصدرت به قائمة ثاني أغنى ممثلة على مستوى العالم، بعد الممثلة وسيدة الأعمال الأميركية الراحلة دينا ميريل التي تقدر ثروتها بنحو خمسة مليارات دولار. ومن منصات الإعلام تبرز تجربة «الأيقونة» أوبرا وينفري، التي دخلت سباقات النجوم الأثرياء أيضاً بثروة تقدر بـ2.8 مليار دولار، أسستها النجمة استناداً إلى إمبراطورية إعلامية وتجارية ضخمة امتد بناؤها على مدى عقود. أما المنتج الأميركي ديك وولف الذي أصبح مليارديراً بفضل مسلسلات من بين الأكثر مشاهدة مثل «Law & Order» و«FBI» فبلغ صافي أرباحه قرابة ملياري دولار.

شركات متخصصة

وتبرز النجمة ريهانا من بين أغنى مشاهير الفن بثروة تقدر بـ1.4 مليار دولار، أسستها من ريادة الأعمال بشركتها المتخصصة في مستحضرات التجميل «فنتي بيوتي»، وماركة ملابسها.

فيما ذكرت مصادر أن ثروة النجمة كيم كارداشيان تقدر بـ1.7 مليار دولار، جنتها من علاماتها في مجال الجمال والأزياء. وارتفعت ثروة نجمة البوب تايلور سويفت بنحو 360 مليون دولار من مستويات يونيو الماضي لتصبح الآن أكثر من 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، ما أسهم في ارتقائها إلى المركز الـ34 بقائمة أغنى السيدات العصاميات في أميركا، وذلك بفضل جولتها الموسيقية الناجحة التي حققت أرباحاً صافية تقدر بـ190 مليون دولار. أما ثروة نجم الهيب هوب جاي زي الذي تحوّل إلى رائد أعمال، فبلغت 2.5 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بنجوم الرياضة، يتصدر مايكل جوردان قائمة المشاهير بثروة 3.2 مليارات دولار، إذ استفاد بشكل كبير من شراكته مع «نايكي»، ومن استثماره الناجح في شراء فريق «شارلوت هورنتس» في 2010، وبيعه بأكثر من ثلاث مليارات دولار في 2023، الأمر الذي انسحب على ماجيك جونسون الذي اشتهر أولاً كلاعب كرة سلة ثم إلى رائد أعمال ناجح جنى ثروته من شراكاته الذكية في مختلف الأندية الرياضية، ما ساعده على بناء إمبراطورية مالية تقدر بـ1.2 مليار دولار.

رموز فنية

لا يساعد التنوع في مصادر الدخل للمشاهير على بناء ثروات فحسب، بل يوفر أيضاً نموذجاً للاستدامة المالية يمكن أن يحتذى به في صناعات متعددة، ويظهر كيف يمكن للفرد أن يستفيد من منصته لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع وإلهام من حوله، ما يرفع من قيمة المشاهير ليس كفنانين فحسب وإنما كرجال أعمال ومستثمرين ورموز فنية أيضاً.

. حكايات ملهمة تسلط الضوء على تجارب تحوّل وارتقاء، وتبرز أن نجاح أصحابها الكبير لم يأتِ على طبق من ذهب.

. 505 مليارات دولار تقدر بها ثروة جورج لوكاس.