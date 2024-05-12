«وفري فلوسك».. ماسكات طبيعية لعلاج الهالات السوداء بمكونات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الهالات السوداء من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات، لذا يمكن التغلب على الأمر بإحضار بعض الماسكات الطبيعية، بدلًا من شراء كريمات بمبالغ كبيرة وقد لا تُجدي نفعًا، لذا يمكن اتباع خطوات بسيطة وبالاستمرار يتم القضاء على المشكلة.

أوضح موقع style بعض الماسكات التي يمكن إعدادها في المنزل، لعلاج الهالات السوداء.

ماسك جل الصبار

المكونات:

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زيت جزر، ومتوفر في محلات العطارة.

2 ملعقة جل صبار.

الطريقة:

في طبق عميق توضع 2 ملعقة زيت، و2 ملعقة زيت جزر، ومتوفر في محلات العطارة، و2 ملعقة جل صبار، ويتم الخلط جيدًا حتى تندمج المكونات، وتوضع على الوجه لعلاج الهالات السوداء، ويمكن تكرار الأمر من فترة لأخرى، حتى يصبح من عادات الاهتمام بالوجه.

ماسك الشيا

المكونات:

ربع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة قهوة.

2 ملعقة زبدة شيا.

2 ملعقة زبدة كاكاو.

10 نقط زيت جوجوبا.

5 نقط زيت روزهيب.

10 نقط زيت قهوة.

3نقط زيت لافندر.

كبسولة فيتامين هـ.

الطريقة:

تبدأ الخطوة الأولى بخلط الزيوت جيدًا، وتسخينها لثواني معدودة في الميكروويف، أو على حمام ماء وتوضع في زجاجة، ويتم دهن البشرة جيدًا.