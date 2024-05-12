مخاطر ارتفاع هرمون التستوستيرون عند كبار السن.. يرتبط بمرض في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بسانتا مونيكا أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون بين الرجال المسنين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب ويحدث عندما تنبض الغرف العلوية للقلب بشكل غير منتظم.

وتتمثل خطورته في أنه يزيد من خطر جلطات الدم والسكتات الدماغية، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وفحص فريق الباحثون تأثير مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأكبر سنا على خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

واستخدم الباحثون بيانات 4570 مشاركا من الرجال الأصحاء، أعمارهم أكثر من 70 عاما.

وعلى مدى 4 سنوات ونصف من المتابعة، تبين أن الرجال الذين لديهم تركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون يتضاعف تقريباً لديهم خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وفي إشارة إلى تأثير العلاج بهرمون التوستيسترون قال الباحثون: "مع التقدم في العمر، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، بدءاً من سن الثلاثين، هناك انخفاض بنسبة 1% في مستويات الهرمون سنوياً".

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