حالة نادرة.. 10 صور لطفل مولود بجلد الفراشة - وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ولد طفل رضيع بريطاني يدعى "عزيا بومان" بحالة مرضية جعلت جلده رقيقا للغاية لدرجة أنه لم يسمح لوالديه بلمسه حتى قبل وفاته بأيام قليلة.

وكان عمر "عزيا" 10 أيام عندما تمكن والده "لي" 44 عاما ووالدته "جادي" 30 عاما من حمله لأول مرة، ولكن توفي الرضيع بعد إسبوعين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم تشخيص حالته بمرض انحلال البشرة الفقاعي (EB)، وهي حالة جلدية نادرة وخطيرة، ونقل على الفور إلى الحضانة ووضع على جهاز التنفس بمستشفى ليستر الملكي بـ بريطانيا.

ومرض الفقاع الجلدي هو اضطراب جلدي يسبب ظهور بثور وتمزقات في الجلد ما قد يؤدي إلى الوفاة.

ويطلق على الأطفال المصابين بهذه الحالة "أطفال الفراشة" بسبب أن جلدهم هش مثل أجنحة الفراشة.

وأوضح الأطباء لعائلة الطفل حديثي الولادة أنه يعاني من مرض الجلد الفقاعي الوصلي وهو أحد أخطر أنواع هذه الحالة، ولن يبقى على قيد الحياة.

وأثناء الحمل حذر الأطباء الأم من أنه قد تكون هناك بعض المشكلات الكروموسومية بسبب كون عزيا أصغر من المتوسط.

وأنجبت "جاد" طفلها قبل 8 أسابيع ونصف من الموعد المحدد وكان وزن "عزيا" صغير جدا وكان الحبل السري ملفوف حول رقبته ويعاني من الكثير من المشكلات.

ولاحظ الوالدان وجود بقع على ذراعه وساقيه ورقبته، كما كان يفتقر إلى قناة أذنه اليمنى.

وأخبر الأطباء الزوجين أن مشاكل الجلد لدى مولودهما الجديد قد ترجع إلى مرض EB .

وبسبب خطورة حالته، كان عزيا يعاني من انسداد في أمعائه وحلقه، ما استدعى إجراء عملية جراحية .

ولكن بعد ذلك اختار الطبيب عدم إجراء العملية الجراحية لأن نسبة بقائه على قيد الحياة 0%.

وبدلا من ذلك، تم وضعه في الحضانة لمدة 10 أيام، ولكنه توفي بعد أسبوعين.

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