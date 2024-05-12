ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للشمس؟.. لن تتخيل تأثيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام أن الشمس قد تؤثر إيجابيا وسلبيا على جسم الإنسان.

ويتضمن التأثير الإيجابي للشمس أنها تساعد على إنتاج فيتامين D وتحسين عملية امتصاص الكالسيوم والفوسفور وصحة العظام وعمل أعضاء الجسم وتقوية المناعة والغدد الصماء والجهاز العصبي العضلي، وفقا "لصحيفة إزفيستيا".

وأيضا تعزيز إنتاج السيروتونين "هرمون السعادة" وتحسين المزاج والحد من القلق والنشاط والمشاعر العاطفية.

وتشمل أضرار التعرض المفرط للشمس شيخوخة وسرطان الجلد، وذلك بسبب التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية.

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