ماذا يحدث في الجسم عند تناول الفول والطعمية.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الفول والطعمية يوميًا في وجبة الإفطار من العادات الغذائية الشائعة لدى معظم الأشخاص، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الجسم.

وبحسب ما ذكره الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تناول الطعمة والفول يوميًا له تأثيرات سلبية على صحة الجسم، حيث يواجه الجهاز الهضمي ضغطًا كبير في هضمه، وبالتالي يزيد من الإصابة بالانتفاخ والإمساك نتيجة عسر الهضم.

وأضاف صلاح أن الفول والطعمية يحتاج طهيهم إلى استخدام زيوت كثيرة، وتناولهم في وجبة الإفطار يوميًا يزيد من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة الوزن، كما أن زيادة الدهون في الجسم يزيد من ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار بالدم، مما ينتج عنه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واقتراب خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الفول والطعمية ينتج عنهما ارتفاع في حمض اليوريك بالدم لاحتوائهم على البيورين، وتناولهم يوميًا يزيد من خطر الإصابة بمرض النقرس، مشيرًا إلى أن عدم التأكد من نظافة الأماكن التي يتم تناول الإفطار بها يزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، حيث يؤدي استخدام الأواني ومشاركته وانتشار البكتيريا والجراثيم في خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية .

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