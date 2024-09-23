"مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية".. كشف غموض جرائم سرقة في الأميرية ومصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين، لديهما معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية وأجهزة كهربائية ومتعلقات شخصية، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة مسكن سيدة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر الباب"، فتم استدعاء المجني عليها، والتي أكدت تعرضها للسرقة.

كما تم ضبط عاطل في الخليفة بحوزته هاتف محمول مسروق، واعترف بسرقته من أحد الأشخاص باستخدام أسلوب "النشل"، وأقر بارتكاب أربع وقائع سرقة أخرى، وتم ضبط كافة المسروقات بحوزة عميله.

وفي البساتين، تم ضبط عامل لاقتحامه إحدى الشقق السكنية وتهديد مالكتها باستخدام سلاح أبيض، وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية، وتم ضبط المسروقات بحوزته.

كما تم ضبط عاطل في السيدة زينب لسرقته هاتفا محمولا من مواطن تحت تهديد السلاح الأبيض، والتعدي عليه وإصابته، ونجح الأمن في استرجاع الهاتف المسروق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.