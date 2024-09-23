قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من الأشخاص بالقاهرة، بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، أفاده بقيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من طرف أول (6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم عدد 3 قطع حجرية يشتبه في أثريتها، طرف ثان ( 6 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم واعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثاني كونها أثرية، وأضاف الطرف الثاني باعتزامهم النصب والاحتيال على الطرف الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.