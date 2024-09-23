قرار جديد بشأن عاطل متهم بالتحرش بفتاة في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت نيابة حدائق القبة، جلسة 28 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة حدائق القبة.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من فتاة 25 سنة، تتهم شابًا بالسير وراءها في الشارع وتوجيه عبارات تحرش إليها.

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم سار وراء المجني عليها في الشارع مستغلا سيرها بمفردها ووجه إليها عبارات غزل نابية محاولا استقطابها إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.