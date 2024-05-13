تظهر على الأنف.. علامة تكشف إصابتك بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتجاهل العديد من الأشخاص العلامات التي تظهر على الأنف، حيث يمكنها أن تكشف خطر الإصابة بنوع من سرطان الجلد.

وبحسب ما ذكره موقعي gentlecure، cancerresearchuk، إليك علامات غير منتشرة لسرطان الجلد على الأنف.

بداية ظهور سرطان الجلد على الأنف

يمكن أن يواجه بعض الأشخاص بقع أو بثور على الأنف لا تشفى، والتي يمكنها أن تكون علامة على الإصابة بأنواع من سرطان الجلد، وهم سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية، وغالبًا ما تتمثل علاماته فيما يلي ما يلي:

1- ظهور بقع حمراء على الأنف، وينتج عنها الرغبة في حكها.

2- بثور صغيرة شفافة ولامعة، ويمكن أن تكون سوداء أو زرقاء أو بنية.

3- ظهور ندبات وغالبًا ما تكون شاحبة أو صفراء.

4- الإصابة بالقروح المفتوحة التي قد تنزف ولكنها لا تشفى أبدًا وتعود دائمًا في الأنف.

نصائح وقائية لتجنب الإصابة بسرطان الجلد على الأنف

1- استخدام واقي شمسي لحماية الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية.

2- تجنب أشعة الشمس قدر المستطاع.

3- احمي وجهك ورأسك من خلال ارتداء قبعة.

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