خطأ شائع عند استخدام "الإير فراير" يصيبك بالتسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبحت المقلاة الهوائية أو ما تُعرف بـ"الإير فراير" من الأدوات شائعة الاستخدام في المنازل، لكن هناك خطأ تفعله العديد من ربات البيوت يؤدي إلى عواقب خطيرة أبرزها التسمم الغذائي، وهو "إهمال تنظيفها بعد كل استخدام".

قالت كانديس زونا ميندولا، المتخصصة في سلامة الأغذية إن طهي الطعام في مقلاة هوائية متسخة دون تنظيفها، يُزيد من خطر التلوث الغذائي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتوضح: "إذا قمت بطهي قطعة دجاج ملوثة بالسالمونيلا، ولم تنظف المقلاة الهوائية قبل طهي طعام آخر،

فمن الممكن أن تنتقل السالمونيلا إلى الطعام الآخر."

من جانبها، تحذر جانيلين هاتشينجز، المتخصصة في سلامة الأغذية وعالمة الأغذية، من تراكم جزيئات الطعام القديمة والجراثيم في المقلاة الهوائية في حال عدم تنظيفها بانتظام، ما يؤدي إلى تلوث الطعام الذي يتمّ طهيه فيها.

ونصحت بضرورة تنظيفها بعد كل وجبة يتمّ طهيها فيها، باستخدام الماء الساخن مع قليل من سائل غسل الأطباق، بالإضافة إلى، تجنب استخدام الأدوات عند تنظيف المقلاة الهوائية لمنع إزالة الطلاء غير اللاصق.

كما حذرت من استخدام المطهر، لأنه قد يكون غير آمن على الأسطح الملامسة للأغذية.

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