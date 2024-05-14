الامارات | 14 قتيلاً و70 جريحاً في انهيار لوحة إعلانية بالهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مايو 2024

قالت السلطات في مدينة مومباي الهندية إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن سقطت عليهم لوحة إعلانية ضخمة خلال عاصفة رعدية.

وانهارت اللوحة الإعلانية على منازل ومحطة بنزين بجوار طريق مزدحم في ضاحية جاتكوبار الشرقية بعد هبوب رياح عاصفة وأمطار في وقت متأخر من أمس الاثنين.

واستمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاما.

وقالت بلدية مومباي إن ما لا يقل عن 74 شخصا نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات في أعقاب الحادث، قبل أن يخرج منهم 31.