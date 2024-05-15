الامارات | «أمسية سوذبيز الأولى» تحقق 234.6 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة تحمل توقيع الرسام البريطاني فرنسيس بايكن بـ27.7 مليون دولار في مبيعات الربيع لدار سوذبيز في نيويورك، أول من أمس، لتتصدر قائمة أغلى القطع في ليلة أولى من مزادات الفن المعاصر حققت 234.6 مليون دولار.

وكانت الرسامة الأميركية جوان ميتشل التي دفعت أعمالها نحو إعادة تقييم لوحات الفنانات، إحدى أبرز نجوم الأمسية. وتجاوزت مبيعات عملها «نون» 22.6 مليون دولار.

وسجلت الليلة أرقاماً قياسية أخرى، بما يشمل بيع عمل لأندي وارهول وجان ميشيل باسكيا بـ19 مليوناً، وهو أعلى مبلغ يُدفع على الإطلاق مقابل تعاون من هذا النوع.

وكانت النجمة الأخرى في أمسية المزادات الفنانة الأميركية من أصل إفريقي فيث رينغولد التي توفيت قبل أسابيع والتي بيع عمل لها بأكثر من 1.5 مليون دولار، أي أكثر بثلاث مرات من آخر رقم قياسي لها.