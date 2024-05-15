بـ3 مكونات فقط يمكنك القضاء على النمل نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يواجه البعض منا وجود النمل داجل منزله، ما يجعله مصدر إزعاج كبير، وللقضاء عليه بشكل طبيعي وفعال دون استخدام أي مبيدات حشرية يمكنك اتباع الخطوات التالية.

ووفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" هناك مواد طبيعية عند استخدامها يمكن القضاء على النمل بشكل فعال.

1- استخدام بخاخات الماء

يمكن رش الماء بالبخاخ في الجوانب التي يتواجد بها النمل؛ أو استخدام سوائل سائلة مثل الصابون، ووضعه في الأماكن والجوانب التي يتواجد بها.

فهذه الخطوة فعالة وتقضي على النمل بكل سهولة.

2- رش الفلفل الأسود

يمكن رش الفلفل الأسود في الجوانب التي يتواجد بها النمل، أو خلف ألواح الخشب أو الأساس، فرائحة الفلفل الأسود تزعج النمل وتطرده من المنزل وتجعله يتفرق.

3- النعناع

يعد زيت النعناع من المواد الطبيعية التي تحتوي على روائح نفاذه، كما أنه طارد طبيعي للحشرات مثل الباعوض والنمل، حيث يمكن وضع من 10 ل 20 نقطة في إناء زجاجي به 2 كوب ماء، ورشه في الجوانب والحواف التي تحتوي على النمل في أرجاء المكان.

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