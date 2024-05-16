الامارات | «دبي الرياضية» تواكب نهائي كأس رئيس الدولة بتغطية إعلامية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ«دبي للإعلام» عن مواكبتها لوقائع «نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم»، الذي سيقام بين فريقي الوصل والنصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء غد الجمعة، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على متابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها دبي والإمارات، والتزامها بتقديم تغطية إعلامية متكاملة للعديد من المباريات والبطولات الرياضية العالمية الأخرى.

ولفت مدير قنوات دبي الرياضية، عبدالرحمن أمين، إلى أهمية «كأس رئيس الدولة لكرة القدم» ومكانتها على الساحة الرياضية. وقال: «تعتبر كأس رئيس الدولة لكرة القدم من أهم الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها الدولة، وتُعد البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية التي تستضيفها الإمارات، نظراً لما تمتاز به من حماس ومستوى فني عالٍ، وما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى المنطقة»، منوهاً إلى أن قناة «دبي الرياضية» أعدت أجندة متكاملة تشمل مجموعة من البرامج والتغطيات لمواكبة الحدث الرياضي المهم.

وأكد نائب مدير قنوات دبي الرياضية، حسن حبيب، أنه على مدار أيام البطولة ستشهد شاشة قناة دبي الرياضية بث مجموعة من البرامج التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسليها. وقال: «اختارت (دبي الرياضية) شعار التغطية باسم (الكاس يلمع على دبي الرياضية)، حيث تابع عشاق كرة القدم برنامج (مجالس الكأس)، كما يتواصل مساء اليوم الخميس. ويستضيف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي هيثم الحمادي مجموعة من اللاعبين القدامى والإداريين ومحبي الناديين، من بينهم رجل الأعمال والقطب النصراوي طارق خانصاحب (مجلس النصراوية)، والقطب الوصلاوي عبدالله سالم (مجلس الوصلاوية).

وسيتابع الجمهور اليوم الخميس فقرات برنامج «الملعب» الذي يعرض على مرحلتين: تبدأ الأولى في تمام الساعة 12 ظهراً ولمدة ساعتين، ويتولى تقديمها عبدالعزيز المختار، بينما تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج في تمام الساعة 6:30 حتى 9 مساءً، وسيتم خلالها نقل تدريبات الفريقين على الهواء مباشرة استعداداً للنهائي ويقدمها مشعل القحطاني. وسيتابع الجمهور برنامج «سهرة الكأس» الذي يقدم فيه حسن حبيب مجموعة تقارير حول الفريقين، كما يستعرض خلاله ذكريات «ديربي بر دبي» (العميد/الإمبراطور)، إلى جانب تقارير أخرى ستبث من أرض استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وترصد آخر الأحداث والبروفة النهائية للبطولة.

وخلال يوم المباراة النهائية التي ستقام الجمعة، ستكون طواقم قناة «دبي الرياضية» جاهزة لنقل الحدث من خلال برنامج «روحك رياضية» الذي يبث على الهواء مباشرة ويقدمه كفاح الكعبي بالتعاون مع المذيع أحمد جوكة. وسينتقل البث إلى استوديو القناة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي يقدمه الإعلامي محمد الجاسم لنقل وقائع المباراة النهائية بين فريقي النصر والوصل على الهواء مباشرة بصوت المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي، إلى جانب المراسلين: أحمد الشحي، ومشعل القحطاني، ومحمد مبارك، وراشد النجار، ويوسف إبراهيم، ومحمد السعدي، وأحمد العلي، ويوسف الكعبي، كما تستضيف القناة داخل الاستوديو كلاً من: محسن مصبح، ونور الدين العبيدي، وإسماعيل راشد، لتحليل وقائع المباراة. فيما تواصل القناة رصد الفرحة مع الفريق الفائز من أرضية الملعب حتى عودة الكأس إلى دبي.