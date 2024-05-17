أعشاب طازجة أم مجففة.. أيهما أفضل في النكهة والقيمة الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - للأعشاب لمستها السحرية على الموائد، بنكهتها المميزة وقدرتها على تحويل الأطباق العادية إلى تجارب تذوق استثنائية، لكن أي نوع من الأعشاب أفضل صحياً وأكثر ملاءمة لإبداعاتك في المطبخ؟

تناولت منصة "الطعام والذوّاقة" التابعة لموقع "إن دي تي في" الهندي هذه المسألة، خوضًا في رحلة بحثية لفهم الاختلافات بين الأعشاب الطازجة والمجففة، ومساعدتك على الاختيار الأمثل لإعداد أطباقك اليومية.

يُنصح عادة بتناول الأطعمة الطازجة، بما في ذلك الأعشاب، للحصول على أقصى استفادة من العناصر الغذائية. لكن هل هذا يعني أن الأعشاب المجففة تفقد قيمتها تمامًا؟

الإجابة ليست بسيطة، فبينما تفقد بعض الأعشاب، مثل النعناع، جزءًا من مكوناتها الغذائية خلال عملية التجفيف، تحتفظ أعشاب أخرى، مثل أوراق الغار والأوريجانو، بمعظم فوائدها الصحية حتى بعد التجفيف.

تتميز الأعشاب الطازجة برائحة قوية ونكهة مميزة، بينما تقدم الأعشاب المجففة نكهة ورائحة أكثر اعتدالاً.

يُفضل بعض الطهاة النكهة القوية للأعشاب الطازجة، بينما يفضل البعض الآخر نكهة الأعشاب المجففة الأكثر نعومة.

أما من حيث مضادات الأكسدة، وهي أحد أهم العناصر الصحية في الأعشاب، فلا تُقلل عملية التجفيف بشكل كبير من محتوى الأعشاب من مضادات الأكسدة.

يقدم كل من الأعشاب الطازجة والمجففة خصائص صحية متشابهة.

تمتاز الأعشاب الطازجة بكونها غير مُعالجة، مما يعني احتفاظها بنضارتها وقيمتها الغذائية.

لكن غالبًا ما يعتمد الاختيار على ذوق الطاهي واحتياجاته.

فالأعشاب المجففة تتميز بمدة صلاحية أطول، بينما تُضفي الأعشاب الطازجة نكهة أقوى على الأطباق.

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