هل تناول الحامل الفيتامينات المتعددة ضروري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد تناول الحامل للفيتامينات المتعددة ضروريًا لصحتها وصحة جنينها، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناول أي مكملات غذائية، بما في ذلك الفيتامينات المتعددة.

تحتوي هذه المكملات على حمض الفوليك، واليود، والحديد، وفيتامين د، وفيتامين ب 12، والكالسيوم، ومجموعة من المعادن الأخرى.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، تحتاج معظم الحوامل إلى حمض الفوليك واليود فقط.

وتنصح التوصيات بتناول مكملات حمض الفوليك اعتباراً من الشهر السابق للحمل، وخلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل.

والجرعة الموصى بها هي 400 ميكروغرام يومياً لتقليل خطر عيوب الأنبوب العصبي، مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة.

وتظل متطلبات حمض الفوليك مرتفعة طوال فترة الحمل بأكملها، وقد يوصف للبعض جرعات أعلى من حمض الفوليك، أو أشكال أخرى من حمض الفوليك، بناءً على الاحتياجات الفردية للحامل.

وقد تحتاج الظروف الفردية إلى تناول مغذيات أخرى أثناء الحمل.

مثلاً، بناءً على نصيحة الطبيبة، قد تحتاج من تتبعن نظاماً غذائياً نباتياً إلى تناول فيتامين ب 12، ومكملات الحديد.

وتصف الطبيبة مكملات غذائية للسيدات، اللاتي تم تشخيص نقص فيتامين "د" أو الحديد لديهن.

كذلك قد تحتاج الحوامل المعرضات لأخطار معينة، مثل تسمم الحمل، إلى مكملات الكالسيوم بداية من منتصف الحمل.

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