هذا ما يحدث للقولون وجسمك عند تناول هذا النوع من الطعمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بصفة عامة الطعمية الباردة عادة سيئة لا ينصح بتناولها، لأنها تسبب مشكلات صحية عديدة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الطعمية الباردة تسبب مشكلات في الهضم، لأنه مكونتها تصبح أكثر صلابة، مما يؤثر على الجهاز الهضمي، ويجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات، وخصوصا القولون العصبي.

وأضافت أن الطعمية الباردة تسبب مشكلات صحية على القولون منها تهيجه، وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

ومن أعراض تهيج القولون بعد تناول الطعمية الباردة، الانتفاخ والغازات؛ والإسهال، والإمساك.

وأشارت إلى أن الزيوت الموجودة في الطعمية ترفع من مشكلات خطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

وقدمت عدة نصائح لتناول الطعمية بأمان:

تناول الطعمية ساخنة قد الإمكان.

وضع الطعمية في الثلاجة إذا كنت تريد تسخنها، منها لتكاثر البكتريا عليها.

تناول الطعمية باعتدال خاصة إذا كنت تعاني مشكلات الجهاز الهضمي والقولون العصبي.

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