الامارات | إسفنجة الماكياج.. انتبهي إلى البكتيريا العالقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوصي خبراء مجلة Stylight المعنية بالموضة والجمال المرأة بتنظيف إسفنجة الماكياج ذات الشكل البيضاوي بانتظام، وذلك لتخليصها من بقايا الماكياج المتراكمة عليها والبكتيريا العالقة بها، والتي يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة ووقوعها فريسة للالتهابات والبثور، ما يُفسد جمالها ورقتها.

وأضاف خبراء المجلة أنه ينبغي تنظيف إسفنجة الماكياج بعد كل استخدام بماء فاتر، مع مراعاة تنظيفها بشكل عميق بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. ولهذا الغرض يتم وضع إسفنجة الماكياج في وعاء مملوء بماء دافئ وكمية مناسبة من شامبو الأطفال أو المنظف المخصص لإسفنجة الماكياج لمدة 30 دقيقة تقريباً. ولا ينبغي استخدام منظف أوانٍ أو صابون كيميائي، كي لا تتعرض البشرة للتهيج.

وخلال هذه المدة ينبغي فرك إسفنجة الماكياج جيداً مع توخي الحرص والحذر، كي لا تنشأ بها تشققات.

وفي الخطوة الأخيرة يتم شطف إسفنجة الماكياج جيدا بماء فاتر، ثم وضعها على منشفة أو منديل ورقي حتى تجف تماماً.

وبشكل عام، ينبغي تغيير إسفنجة الماكياج بعد ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير.

خبراء في الجمال:

. ينبغي تنظيف إسفنجة الماكياج بعد كل استخدام بماء فاتر.