الامارات | «بيت الحكمة» يختتم مشاركته في «سالونيك الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم «بيت الحكمة» مشاركته في برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة الـ20 من معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024، الذي استضافته اليونان خلال الفترة ما بين 16 و19 مايو الجاري، حيث كان العنوان الرئيس للمشاركة هي حركة الترجمة التي شهدها «بيت الحكمة» القديم في بغداد على يد كوكبة من ألمع علماء العرب والمسلمين الأوائل، وبتشجيع ورعاية كبيرة من الخلفاء العباسيين آنذاك، حيث بلغت هذه الحركة أوج ازدهارها خلال الفترة من القرن الثامن وحتى العاشر من الهجرة.

وحرص «بيت الحكمة» على تعريف جمهور المعرض بالجهود التي بذلها المترجمون العرب والمسلمون في نقل العلوم والمعارف اليونانية القديمة إلى اللغة العربية في مجالات الفلسفة والمنطق والطب والفلك والرياضيات والكيمياء والهندسة والآداب والموسيقى وغيرها، والتي تضمنت مؤلفات لكبار المفكرين اليونانيين، مثل أرسطو وأفلاطون وبطليموس وإقليدس وجالينوس، وغيرهم.

وقد لعبت هذه الحركة، التي اعتمدها الخلفاء العباسيون استراتيجيةً عامة للدولة آنذاك، دوراً جوهرياً في الوصول إلى التراث المعرفي والفلسفي الإغريقي والحفاظ عليه من الفناء، بعد أن تعرضت أجزاء كبيرة منه للضياع في أعقاب انهيار الإمبراطورية الرومانية.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»، مروة العقروبي: «الإرث الثقافي المشترك الذي يجمع الحضارتين العربية واليونانية ضارب في أعماق التاريخ، وبلغ أوجه مع ازدهار حركة ترجمة وتعريب العلوم الإنسانية والتجريبية في بيت الحكمة التاريخي خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية».

وبالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، عرض جناح «بيت الحكمة» المشارك أمام جمهور المعرض عدداً من الكتب اليونانية القديمة التي تُرجمت إلى العربية، ومن بينها ترجمة حنين بن إسحاق لكتاب «فصول أبقراط» من تأليف أبقراط بن إيراقليدس، وترجمة ثابت بن قرة الحراني لكتاب «فضائل النفس»، الذي ألفه أرسطوطاليس بن نيقوماخس الجراسني.