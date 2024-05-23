الامارات | تأجيل جديد لأول رحلة فضائية مأهولة لمركبة «ستارلاينر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إرجاء أول رحلة مأهولة لمركبة «ستارلاينر» من «بوينغ» إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كان من المقرر إطلاقها السبت المقبل، من دون تحديد موعد جديد لهذه المهمة.

وقالت «ناسا» في بيان: «لاتزال فرصة الإطلاق المحتملة التالية قيد المناقشة».

ويتسم إطلاق هذه المهمة إلى محطة الفضاء الدولية بأهمية كبيرة لشركة «بوينغ»، وكان منتظراً منذ سنوات. لكنّه أُرجئ مرات عدة.

وتتمثل أحدث مشكلة اكتُشفت في المركبة الفضائية في «تسرب كميات قليلة من الهيليوم»، وفق ما أعلنت «ناسا» خلال الأسبوع الفائت.

وكانت الوكالة الأميركية طلبت هذه المركبة من شركة «بوينغ» قبل 10 سنوات لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

وأشارت إلى أنها ستوفر «مزيداً من التفاصيل» في أقرب وقت ممكن.