بعد إصابة روجينا.. نصائح مهمة لحماية الجلد من حروق الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حروق الشمس مشكلة جلدية خطيرة تواجه العديد من الفتيات خلال فصل الصيف، لذا فإن التعرف على بعض النصائح لحماية الجلد من حروق الشمس مهم للغاية.

وأعلنت الفنانة روجينا إصابتها بحروق شديدة في وجهها، بسبب تعرضها للشمس فترات طويلة، وذك أثناء قضائها إجازة المصيف الأيام الماضية.

ونشرت "روجينا" صورًا لها، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد والشكر لله، اتحرقت في الشمس وبقضي العيد مع دكتور سيف على التليفون عشان الدواء والحقن.. شكرًا يا دكتور".

ووجهت روجينا تحذيرا لجمهورها، في ستوري آخر، وكتبت: "مجرد ساعة في الشمس كنت كده وبقيت كده.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

ووفقا لموقع" stylecraze "، فإنه يمكن حماية الجلد من حروق الشمس عن طريق:

اختيار التوقيت المناسب

تجنبي التعرض للشمس خلال وقت الذروة ، ويفضل أن تحرصي على أن يكون الخروج في أوقات الصباح الباكر أو المساء بعد غروب الشمس

استخدام واقي شمس

استخدام واقي الشمس مهم للغاية، ويفضل اختيار واقي يناسب البشرة.

ضعي واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك قبل الخروج من المنزل، مع مراعاة وضعه كل ساعتين من اليوم.

ارتداء قبعة ونظارة شمسية

احرصي على ارتداء قبعة واسعة تساعد في تغطية الوجه بشكل كبير ونظارة شمسية لحماية العين.

الملابس القطينة

ارتدِ ملابس مصنوعة من القطن والأقمشة الخفيفة كي لا تشعرين بحرارة الصيف

اشربي الكثير من الماء

شرب الماء يساعد على ترطيب بشرتك من الداخل ويمنع الجفاف بشكل جيد، بالإضافة إلى تعويضك بالسوائل التي تم فقدها تحت تأثير الشمس

استخدمي مرطبا

يفضل بعد التعرض للشمس، أن تقومين بتنظيف البشرة بشكل جيد وتجفيفها ووضع المرطب المناسب لطبيعة الجلد.

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