7 طرق بسيطة لتعزيز السمع.. منها الغناء في الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة نشرت في مجلة BMJ Global Health أن أكثر من مليار شخص حول العالم معرضون لخطر فقدان السمع بسبب استخدام الهواتف أو سماعات الرأس والتعرض للضوضاء العالية.

وبالرغم من أنه لا يمكنك علاج فقدان السمع، يوجد طرق لتحسين حساسية السمع ومنع المزيد من التدهور، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الغناء في الحمام

يسهم في تحسين قدرتنا على اكتشاف الاختلافات الدقيقة في درجة الصوت والتوقيت أو التعرف على اللحن والتنبؤ به وإدراك الكلام خاصة في البيئات الصاخبة.

تدريب الأذن على السمع باهتمام

إذا لم تستخدم القشرة السمعية، فقد تصبح كسولة، لذا قم بتدريبها من خلال الاستماع إلى شيء ما باهتمام.

ويوجد أدلة على أن الاستماع إلى قصة عبر كتاب صوتي، يمكن أن يحسن إدراك الكلام.

وعليك أن تقوم بالتدريب باستمرار عدة مرات في الأسبوع وعلى مدار عدة أسابيع لتحقيق الاستفادة.

التمرن بانتظام

تعمل تمارين تحسين قوة القلب والأوعية الدموية، مثل: المشي السريع والجري والسباحة وركوب الدراجات، على تعزيز تدفق الدم الصحي إلى الأذن الداخلية، وهو أمر بالغ الأهمية للسمع الصحي.

الامتناع عن تعدد المهام

ومن المرجح أن نكون قادرين على الاستماع جيدا عندما لا نحاول القيام بأشياء أخرى في الوقت نفسه. لذا فإن اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد".

اتباع النظام الغذائي المناسب

وجدت دراسة ضخمة أن النظام الغذائي المتوسطي أو الأسلوب الغذائي المخصص لوقف ارتفاع ضغط الدم، يحد من فقدان السمع بنسية كبيرة.

ويتضمن الغذاء المطلوب: الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والدواجن، والقليل من اللحوم الحمراء أو السكر.

كما إن ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يلحق الضرر بالأوعية الدموية ويقلل من توصيل الدم والأكسجين إلى القوقعة"المنطقة المليئة بالسوائل في الأذن الداخلية والتي تلعب دورا حيويا في السمع".

خفض مستويات السكر في الدم

يعد فقدان السمع شائعا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري، كما يزداد معدل فقدان السمع لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري (حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد) بنسبة 30%.

والأبحاث جارية حول الآليات الدقيقة ولكن من المعروف أن مرض السكري يسبب اعتلال الأوعية الدموية الدقيقة في الأذن".

ويحدث اعتلال الأوعية الدقيقة الناجم عن مرض السكري أيضا في الدماغ، ما قد يؤثر على الإدراك ومعالجة ما تسمعه.

الفحص الدوري

إذا اكتشفت المشكلات مبكرا، فستكون لديك فرصة أفضل بكثير لتجنب التدهور المعرفي المرتبط بفقدان السمع.

ويقول الخبراء إنه يجب فحص الأذن لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما مرة واحدة سنويا.

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