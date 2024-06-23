بدون استلام الجائزة.. فيستون ماييلي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون بالدوري المصري الممتاز.

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وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وسجل هدفين، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي ليرفع الفريق رصيده إلى 62 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ولم يحصل اللاعب على جائزة رجل المباراة لعدم وجودها بعد انتهاء المباراة، ليقرر مراقب اللقاء الرحيل.