موجة حر تُدخل شاروخان المستشفى.. 10 خطوات لوقاية نفسك من ضربة شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تعرض الممثل الهندي شاروخان لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لعمل كافة الفحوصات الطبية للاطمئنان ومعرفة الأسباب.

وأوضحت التقارير الطبية وفق لما نشرته الصحف الأجنبية، ووكالة the hindu، أن شاروخان تعرض لوعكة صحية، وهي إصابته بضربة شمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

الدكتور إبراهيم سعيد، جمعة أخصائي الباطنة، يقول إن معظم البلاد تمر بموجة حرارة مرتفعة، لذلك يجب وتباع طرق السلامة للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بضربات الشمس.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هناك 10 خطوات للوقاية من ضربات الشمس تشمل ما يلي:

- الابتعاد عن الوقوف في الشمس بشكل عمودي.

- الحد من التعرض لحرارة الشمس بشكل طويل.

- شرب الكثير من السوائل لمنع جفاف الجسم.

- عدم الخروج في الطقس السيء إلا للضرورة القصوى.

- ارتداء الملابس الفضفاضة.

- ارتداء الملابس الفاتحة الملونة ويفضل الألوان البيضاء، والابتعاد عن الداكنة لأنها تمتص حرارة الشمس وتشعرك بالحر.

- تجنب ممارسة رياضة المشي في الطقس الحار.

- ارتداء قبعة رأس.

- ارتداء نظارة شمس لحماية العين من الجفاف والوجه من الحروق.

التأكد من شرب الماء باستمرار لإبقاء الجسم رطبا، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

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