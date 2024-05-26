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الامارات | أول تعامد للشمس على الكعبة المشرفة في 2024

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعامد للشمس على الكعبة المشرفة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مكة المكرمة، خلال اليومين المقبلين (الاثنين والثلاثاء)، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة واختفاء ظلها بالكامل عند الساعة 12:18 ظهراً.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن هذا التعامد هو الأول للشمس على الكعبة المشرفة هذا العام، حيث يحدث التعامد الثاني يومي 15 و16 يوليو القادم عند الساعة 12:27 بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار الجروان إلى أن هذا التعامد يستدل منه في تحديد موقع القبلة بكل دقة في جميع المناطق التي ترى الشمس وقت ظهر مكة المكرمة.
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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