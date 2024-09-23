نقلت وكالة "رويترز" ، عن مصدر أمني لـ"رويترز" أن "ضربة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، ومصيره غير معروف".
وكانت قد اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى ان علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": مصير القيادي الكبير في "حزب الله" علي كركي غير معروف حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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