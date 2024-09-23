انت الان تتابع خبر رسالة شكر لنقيب الصحفيين العراقيين من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عبر الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي احمد الني عن سعادته وشكره لنقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي لجهوده المتميزة والدور القيادي البارز الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين على الصعيدين المحلي والعربي مؤكداً خلال زيارته في وقت سابق لنقابة الصحفيين العراقيين ان تلك الجهود من شأنها النهوض والارتقاء بالعمل العربي المشترك في المجالات الاعلامية والثقافية التي تسهم في بناء التكامل الاقتصادي العربي ".



وأضافت: "اشاد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بنهضة البناء الكبيرة التي يشهدها العراق منبع العلم والثقافة والكرم ومهد الحضارات".