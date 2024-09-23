وزارة الصحة: اقفال الحضانات غدا على جميع الأراضي اللبنانية

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض، عن "قراره إقفال جميع حضانات الأطفال يوم غد على جميع الأراضي اللبنانية نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".

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