الامارات | بيان من السفارة السعودية في القاهرة بشأن اختفاء سعودي في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت السفارة السعودية في القاهرة على الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا في مصر، مؤكدة أن عمليات البحث عن المواطن المختفي لا زالت جارية.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على إكس : بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تود السفارة التوضيح أنه ومنذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينةً في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وتابع البيان: تمكّنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وأضاف البيان: لا يزال البحث المكثف جاريًا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية، بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرته.