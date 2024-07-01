وزير الطاقة السعودي: من لم يشارك في أسهم "أرامكو" السعودية للطاقة سيعض أصابع الندم

اشار وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الى أن "من لم يساهم أو يشارك في أسهم شركة "أرامكو" السعودية للطاقة سيعض أصابع الندم".

وأضاف، قائلا "ذكرتها من قبل، وأعيدها مرة ثانية ، من لا يساهم أو يشارك في أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم، وأكررها هنا بثقة أكثر مما كنت عليه في السابق".

ولفت الى ان "الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسيةن، تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، وسيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات".

وأكد أن "نجاحنا في أرامكوا ونجاحنا في قطاع الطاقة بشكل عام هو المعين الأساسي في أن نحقق الانتقال الممكن تحقيقه، ولنا شواهد ترونها الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، وما يزال هذا التحدي هو تحد لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه، نعم قد تكون احتياجاتهم في الكهرباء والطاقة كبيرة، لكن لن يغلبنا أحد في عملية تقليل تكلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها".