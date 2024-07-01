شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم حجاج الجمعيات العائدون من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الاثنين، من محافظات الشرقية والدقهلية والمنيا إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت بعثة حج الوزارة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية مع استمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لتيسير إجراءات عودة الحجاج.