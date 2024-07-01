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مطار القاهرة يستقبل اليوم حجاج الجمعيات العائدون من السعودية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 01 يوليو 2024 08:00 ص

يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الاثنين، من محافظات الشرقية والدقهلية والمنيا إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت بعثة حج الوزارة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية مع استمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لتيسير إجراءات عودة الحجاج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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