الامارات | أول شخص يقضي 1000 يوم في الفضاء: فخور بإنجازي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم (الأربعاء) أن رائد فضاء روسي يبلغ من العمر 59 عاماً أصبح أول شخص يقضي 1000 يوم في الفضاء.

وحقق أوليغ كونونينكو هذا الإنجاز الثلاثاء، بعد أن قام بخمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2008.

وبدأت رحلته الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، عندما انطلق مع رائدة الفضاء من وكالة ناسا الأميركية لورال أوهارا، ومواطنه نيكولاي تشوب.

وحقق كونونينكو رقماً قياسياً تراكمياً للبقاء في الفضاء لأول مرة في فبراير الماضي، عندما تجاوز الرقم السابق المسجل باسم مواطنه جينادي بادالكا في عام 2015، وهو 878 يوماً و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية.

وإذا انتهت مهمة كونونينكو كما هو مقرر في 23 سبتمبر المقبل، فسيكون قد أمضى إجمالي 1110 أيام في الفضاء.

وقال كونونينكو لوكالة الأنباء الروسية (تاس): «هناك وعي بأنك حققت شيئاً جديداً ومهماً، وأنك تجاوزت رقماً قياسياً، ووصلت إلى شيء لم يعرفه أحد قبلك. هذا يمنحك الثقة والفخر بالعمل الذي قمت به».

وأضاف أن زملاءه الأميركيين في محطة الفضاء الدولية كانوا من بين أول من هنأه على إنجازه.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لاتزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.