الامارات | عجوز سبعيني مختص بسرقة ألعاب الـ "ليغو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سارقين مختصين بألعاب ليغو بعد أن تمكنا من سرقة آلاف الصناديق منها بغرض بيعها على الانترنت.

ونقلت محطة "سي بي اس" عن السلطات في لوس أنجلوس إعلانها إنها صادرت أكثر من 2800 صندوق من مجموعات ليغو المسروقة من منزل رجل يبلغ من العمر 71 عامًا يوم الأربعاء.

واعتقل الضباط ريتشارد سيجل البالغ من العمر 71 عامًا وشريكته المزعومة في السرقات بلانكا جودينو البالغة من العمر 39 عامًا، بعد مداهمة منزل الرجل المسن في لونج بيتش، وفقًا لقسم شرطة لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن قيمة الصناديق تتراوح بين 20 دولارًا إلى أكثر من 1000 دولار.

وبدأ المحققون التحقيق في القضية بعد أن حدد أحد بائعي التجزئة في سان بيدرو المرأة كمشتبه بها بعد زعمه أنها قامت بسرقتهم عدة مرات في ديسمبر الماضي. وبعد عدة أشهر، في 4 يونيو، شاهد أفراد من شرطة المراقبة جودينو وهي تسرق بضائع من تجار التجزئة في تورانس وليكوود قبل تسليمها إلى منزل سيجل الذي كان يقوم بجمعها. وخمن المحققون أن سيجل خطط لبيع البضائع المسروقة عبر الإنترنت حيث ظهر العديد من المشترين المحتملين في منزله أثناء مداهمة الضباط له.

بعدها قام المحققون بحجز سيجل بتهمة السرقة المنظمة للبيع بالتجزئة، بينما تم توقيف شريكته جودينو بتهمة السرقة الكبرى. ولم تقدم الشرطة أرقامها التقديرية لحجم السرقة وإن كانت من المرجح أن تبلغ عشرات آلاف الدولارات.