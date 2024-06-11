الامارات | «إينوك» تطلق نسخة جديدة من برنامج إعداد القادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة إينوك، نسخة جديدة من «برنامج إينوك لإعداد القادة»، تأكيداً على التزامها تطوير ثقافة التميّز وبناء قدرات جيل جديد من الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة في الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة متماشيةً مع توجيهات حكومة الإمارات بشأن التوطين، ضمن استراتيجيتها وأجندتها الوطنية، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة في هذا المجال، فقد حققت إينوك نسبة توطين بلغت 100% في الإدارة التنفيذية، و81% في الإدارة العليا، و52% على مستوى المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، «نسعى إلى تعزيز قدرتنا على الابتكار والتكيّف والارتقاء بالمجموعة كشركة عالمية رائدة في تقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة، وذلك من خلال تزويد كوادرنا بعقلية النجاح وطرق التفكير العملي السليمة والخبرة لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم، واتخاذ القرارات المستنيرة القائمة على العلم والخبرة».