مناظرتان تلفزيونيتان بين مرشحي الرئاسة الإيرانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن في طهران أن مناظرتين تلفزيونيتين ستقامان بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، مساء يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري.

وسيتم اجراء المناظرتين، عند الساعة 21:30 حتى الساعة 23:30 بتوقيت طهران (18:00 حتى 20:00 بتوقيت غرينتش)، حيث يتم بثهما بشكل مباشر عبر شاشة التلفزيون الرسمي الايراني.

وانتقلت الانتخابات الرئاسية الايرانية إلى الجولة الثانية بمرشحيها الاعلى عددا من الاصوات وذلك بعد عدم قدرة اي منهما على كسب الاغلبية المطلقة 50%+1 من الاصوات.

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الحصيلة النهائية لنتائج فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات في البلاد في الاعلان التاسع لوزارة الداخلية.

وبعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدن بالبلاد ، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا،حصل مسعود بزشكيان على 10مليون و 415 الفا و 191 صوتا اي بنسبة 42% من اجمالي الاصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا اي بنسبة 39% من اجمالي الاصوات .

بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و 383 الفا و 340 صوتا اي بنسبة 14% من اجمالي الاصوات، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 الاف و 397 صوتا .

وسجلت الاوراق الملغاة مليونا و 56 الفا و 159 صوتا ما يعادل 4 % من اجمالي الاصوات.