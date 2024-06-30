صحافة لندن: عائدون من "حافة الموت" لننتزع الفوز من بين فكي الهزيمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عاد الانكليز للحياة من جديد بعد فوز دراماتيكي 2-1 على المنتخب السلوفاكي القوي والعنيد، فقد أدرك جود بيلينغهام هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وأكمل النجم هاري كين المهمة بهدف آخر في بداية الشوط الأول الإضافي، والذي احتكم اليه الانكليز والسلوفاك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1-1.

عودة من الموت

الموقع الالكتروني لصحيفة "الصن" قال :"عائدون من حافة الموت" في إشارة إلى توقيت هدف التعادل الذي سجله بيلينغهام في الثواني الأخيرة للوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، وهو هدف لن ينساه نجم الريال أبداً، خاصة أنه أعاد منتخب بلاده للبطولة بعد أن كان على بعد عدة ثواني من وداعها، فضلاً عن أن الآمال كانت تتعلق به في ظل موسمه التاريخي الذي قدمه مع ريال مدريد، وترشحه للكرة الذهبية.

من الكابوس إلى أرض الأحلام

أصبح المشجعون الإنكليز من جديد في أرض الأحلام بعد أن شعروا بكابوس الوداع، وقد حدث هذا التحول بفضل ثنائية بيلينغهام وكين، وسيواجه منتخب "الأسود الثلاثة" منتخب سويسرا في دور الثمانية، مما يعني أن طريق الانكليز ليس صعباً، ولكن قياساً بما يحدث في البطولة والمستويات التي يقدمها صغار القارة، فإن المفاجآت واردة دائماً ولا فارق بين كبير وصغير في يورو 2024.

فوز من بين فكي الهزيمة

أما صحيفة "التلغراف" فقالت "إنكلترا تنتزع الفوز من بين فكي الهزيمة لتصل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا 2024".

بيلينغهام مع الأفضل في تاريخنا

وجاء في موقع "الغارديان" :"جود بيلينغهام أصبح من بين الأفضل في تاريخ بلادنا الكروي، يا له من لاعب، إنه حاسم في اللحظات الكبيرة، وأثبت ذلك اليوم، وصعد بنا إلى ربع النهائي الأوروبي، بعد أن كنا على وشك الوداع"